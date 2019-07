In einigen Tunnelröhren bald mehr zu hören

In 14 Röhren vor allem im Großraum Bozen wird der Handyempfang schon in den nächsten Wochen funktionieren. „So bald wie möglich machen wir bei den nächsten Tunnels weiter“, verspricht Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Im Virgl-Tunnel in Bozen und im Tunnel in Völs – beide sind jeweils rund 700 Meter lang – ist die Mobilfunkanlage bereits in Betrieb; in den Tunnels Karneid, Kampenn und Eggenbach auf der Eggentaler Straße – insgesamt 3,5 Tunnelkilometer –, in den beiden Tunnels der Aurer Umfahrung St. Daniel und Castelfeder – insgesamt 2 Kilometer – und dem 2,9 Kilometer langen Tunnel der Leiferer Umfahrung wird das Signal mit Ende Juli freigeschaltet, wie Alfreider auf Anfrage der „Dolomiten“ mitteilt. Weitere 6 Tunnels folgen bis Ende Oktober. Damit ist das erste Baulos im Umfang von 1,9 Millionen Euro, das im August des Vorjahres ausgeschrieben wurde, abgeschlossen.

2 weitere Baulose – jeweils um weitere rund 2 Millionen Euro – sind in Vorbereitung und sollen, geht es nach Landesrat Alfreider, möglichst schnell in Angriff genommen werden. Wenn der Nachtragshaushalt unter Dach und Fach sei, werde er versuchen, bereits dort Geldmittel für die nächsten Baulose zweckzubinden.