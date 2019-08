Innichen: Paragleiterabsturz endet tödlich

Zum tödlichen Unfall kam es kurz nach 13 Uhr am Gampenkofel in Vierschach (Gemeinde Innichen). Eine Person stürzte mit dem Paragleiter rund 30 Meter in die Tiefe und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Im Einsatz standen der Rettungshubschrauber Pelikan 2 und die Bergrettung. Die Carabinieri haben die Erhebungen zum Unfall aufgenommen.

Bereits davor war es in Gröden zu einem tödlichen Freizeitunfall gekommen (STOL hat berichtet).

stol