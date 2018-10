Kaiserwetter am Wochenende

Von den heftigen Unwettern in Süditalien oder auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca merken wir nicht viel: Am Donnerstag zog es im Tagesverlauf zwar zu und mancherorts gingen leichte Regenschauer nieder – „aber die Unwetter bleiben südlich von uns“, erklärt Peterlin.

Am Wochenende wird es zu dem vielen Sonnenschein auch noch richtig warm für die Jahreszeit, die Temperaturen klettern am Samstag auf maximal 24 Grad, am Sonntag auf 22 Grad Celsius. „Der Oktober ist in diesem Jahr überdurchschnittlich sonnig und warm, um diese Zeit wäre nämlich auch eine starke Abkühlung nicht ausgeschlossen“, klärt der Experte gegenüber STOL auf.

Ähnlich mild wird auch der Start in die neue Woche: Voraussichtlich bis Mittwoch wird es warm mit Höchstwerten von 15 bis 22 Grad Celsius, herrlichem Sonnenschein und nur wenigen Quellwolken.

stol/ape