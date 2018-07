Kaltenbrunn: Motorradunfall fordert Schwerverletzte

Der Unfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr in der Dolomitenstraße bei Kaltenbrunn. Eine Frau aus Frankreich war mit ihrem Motorrad in Richtung Altrei unterwegs. In einer scharfen Kurve kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenfahrenden Pkw.

Dabei erlitt die 52-Jährige schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus Bozen eingeliefert werden.

Im Einsatz waren außerdem das Weiße Kreuz Unterland, die Freiwillige Feuerwehr Montan, die Carabinieri Truden sowie der Straßendienst.

stol/lcm