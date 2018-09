Kaltern: Motorrad gerät nach Unfall in Brand

Um dem geplanten Metrobus künftig freie Fahrt zu garantieren, werden derzeit auf der Strecke Überetsch-Bozen Ampeln installiert. Die Arbeiten am Dienstagvormittag in Unterplanitzing an der Kreuzung nach Oberplanitzing führten zu Kolonnenverkehr in beide Richtungen.

Bei dem Versuch, umzudrehen und wieder in Richtung Eppan zu fahren, übersah ein Autolenker gegen 10.30 Uhr einen überholenden Motorradfahrer, der in Folge auf das Auto auffuhr.

Das Motorrad der Marke BMW wurde in die angrenzenden Apfelbäume geschleudert und begann zu brennen.

Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr von Unterplanitzing wurden die Flammen mit einem Feuerlöscher bekämpft, die Wehrleute übernahmen dann die endgültigen Löscharbeiten.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht schwer verletzt und war stets ansprechbar. Er wurde vom Weißen Kreuz Überetsch versorgt und zur Kontrolle ins Krankenhaus von Bozen gebracht.

Der Unfall sorgte erneut für Stau und Kolonnenverkehr in beide Richtungen. Nach etwa 1 Stunde war der Einsatz beendet.

