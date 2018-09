Kaltern: Stau nach Unfall auf der Weinstraße

Mindestens eine Person ist bei dem Unfall verletzt worden. Sie wurde vom Weißen Kreuz Überetsch erstversorgt und ins Krankenhaus Bozen gebracht.

Ebenfalls im Einsatz steht derzeit die Freiwillige Feuerwehr von Unterplanitzing.

Aufgrund des Unfalls und gleichzeitig laufender Ampel-Montagearbeiten in Unterplanitzing staut es derzeit sowohl in Richtung Kaltern als auch in Richtung Eppan/Bozen.

