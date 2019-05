Kassiansprozession in Brixen

Am Diözesanfest zu Ehren der Patrone Kassian und Vigilius wird Bischof Ivo Muser am Sonntag, 5. Mai, im Dom von Brixen dem feierlichen Festgottesdienst vorstehen. Um 9 Uhr beginnt der Einzug in den Dom zum Festgottesdienst, gegen 10.15 Uhr folgt die traditionelle Kassiansprozession mit den Reliquien der Heiligen durch die Straßen der Stadt.

Als Dankprozession für Schutz in schweren Zeiten entstanden

Die Prozession wurde 1703 zum ersten Mal als Dankprozession für Schutz in schweren Zeiten abgehalten. 30 Jahre lang wurde sie am Gedenktag des heiligen Kassian, am 13. August, begangen. Bischof Ignaz Kaspar Graf Künigl (1671-1747) verlegte die Kassianprozession dann auf den zweiten Sonntag nach Ostern.

Die Prozession endet am Domplatz mit dem Lied zu den Diözesanheiligen und dem feierlichen Segen des Bischofs. Sollte es stark regnen, wird anstelle der Prozession eine feierliche Andacht im Dom zu Ehren der Diözesanpatrone gehalten. Bei jeder anderen Witterung findet die Prozession statt. Zum Fest singen in diesem Jahr der Domchor Brixen, der Domchor Bozen, der Stiftschor Muri-Gries, der Franziskanerchor Bozen, die Choralschola Griesensis sowie die Frauen und Männer des MGV Bozen.

