Kleinbrand im Parkhaus Bozen Mitte

Am Montagabend kam es in der Bozner Schlachthofstraße zu einer starken Rauchentwicklung im Parkhaus Bozen Mitte. - Foto: FFW Bozen

Da sich im selben Parkhaus auch das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bozen befindet und dieses mit mehreren Wehrmännern besetzt war, rückten diese sofort zur Überprüfung der Lage aus.

Der Müll im Lüftungsschacht war vermutlich in Brand geraten. - Foto: FFW Bozen

Dabei konnte ein Kleinbrand in einem der Lüftungsschächte, die sich unmittelbar bei der Haltestelle für Fernreisebusse im Mayr-Nusser-Weg befinden, lokalisiert werden. Der Brand selbst konnte von den Wehrmännern der Freiwilligen Feuerwehr Bozen rasch gelöscht werden. Schäden an geparkten Fahrzeugen sowie am Parkhaus selbst konnten verhindert werden.

Vermutlich wurde der Brand durch eine achtlos weggeworfene Zigarette verursacht, die durch die auf der Straße liegenden Gitterroste in die Untergeschosse des Parkhauses gelangt ist und dort widerrechtlich abgelagerte Kartonagen und Ansammlungen von Müll und Unrat in Brand gesetzt hat. Nach einer knappen halben Stunde konnte der Einsatz, an dem insgesamt 5 Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Bozen beteiligt waren, beendet werden.

stol