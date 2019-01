Knapp 2,5 Millionen Lkw rollten 2018 über den Brenner

Während Anfang 2018 zweistellige Zuwachsraten verzeichnet wurden, im Jänner etwa sogar +21 Prozent, gab es in der zweiten Jahreshälfte einen Rückgang (-4,8 Prozent im September und -2,8 Prozent im Dezember).

Der Gesamtverkehr stieg hingegen mit 14,13 Millionen Fahrten und einem Plus von 0,13 Prozent nur minimal.

Das Bundesland Tirol hält an einer Verschärfung des Nachtfahrverbotes und des sektoralen Fahrverbotes fest, um den Schwerverkehr auf der Brennerachse zu verringern. Im Jänner tritt erstmals der Koordinierungsausschuss in Brüssel zusammen, um die von EU-Kommissarin Violeta Bulc in Aussicht gestellte Maut-Pilotregion zu besprechen.

ansa/stol