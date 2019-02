Landesmeisterschaft des Weißen Kreuzes in Schnee und Sonne

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich über 400 sportbegeisterte Freiwillige und Angestellte des Weißen Kreuzes aus ganz Südtirol auf der Plose, um die Landesmeister in den Kategorien Ski Alpin, Gaudiski und Gaudirodeln zu ermitteln. Unter ihnen waren auch Präsidentin Barbara Siri und Vizepräsident Alex Schmid. Stadträtin Paula Bacher und der Präsident der Brixen Tourismus Genossenschaft Markus Huber wohnten der Veranstaltung als Ehrengäste bei. Die Meisterschaft wurde unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Brixen ausgetragen.

In der Disziplin Ski Alpin Damen holten sich Carmen Stauder von der Sektion Sarntal bzw. Elisa Oberrauch, Sektion Welschnofen, den Sieg in ihrer jeweiligen Alterskategorie. Bei den Herren sicherten sich Roland Karbon aus Seis bzw. Gernot Zwick der Sektion Mals den 1. Platz. Die Kategorie Gaudiski konnte Ulrich Castlunger vom Team Alta Badia für sich entscheiden und beim Gaudirodeln sicherte sich das Duo Hochkofler/Hofer der Sektion Sarntal den 1. Platz. Der Sieg in der begehrten Sektionenwertung ging an die Sektion Mals, gefolgt von Alta Badia und Sarntal.

Im Rahmen der Siegerehrung wurde die Sektion Ritten als Veranstalter der nächsten Landesmeisterschaften, die im Jahr 2020 stattfinden, bekannt gegeben.

stol