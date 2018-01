Langtaufers und Rabenstein: Straßen wieder offen

Die Landesstraße von der Örtlichkeit Kapron nach Langtaufers in der Gemeinde Graun im Vinschgau ist wieder für den Verkehr geöffnet.

Nachdem mehrere Lawinenabgänge die Durchfahrt unmöglich gemacht hatten, arbeitete der Straßendienst des Landes in den vergangenen Tagen auf Hochtouren daran, dass die Straße so schnell wie möglich wieder geöffnet werden konnte. Vor Ort war auch die zuständige Lawinenkommission, die instabile Stellen am Hang oberhalb der Straße genauer unter die Lupe nahm.

Auch für den Verkehr freigegeben werden konnte die Timmelsjochstraße (SS 44 bis) ab der Kreuzung Rabenstein bis zur Timmelsbrücke (km 19,000) in der Gemeinde Moos in Passeier. Sie hatte wegen Lawinengefahr kurzzeitig geschlossen werden müssen. Weiterhin aufrecht bleibt dagegen die Wintersperre aufs Timmelsjoch (SS 44 bis) in der Gemeinde Moos in Passeier ab der Timmelsbrücke (km 19,000) bis auf die Passhöhe.

Aus Sicherheitsgründen gesperrt bleibt von 10 bis 17 Uhr die Landesstraße Burgeis-Schlinig (LS 22).

Einige weitere Straßen bleiben ebenfalls wegen Lawinengefahr weiter gesperrt.

Gemeinde Schnals

Die Gemeindestraße Pfossental ist wegen Lawinengefahr gesperrt.

Gemeinde Schlanders

In der Fraktion Sonnenberg sind folgende Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt: ab "Stadlhof" Zufahrt "Waldental", "Pernui", "Außereggen", "Innereggen", "Gmar" und "Forra" und Zufahrtsstraße "Gsal".

Gemeinde Schluderns

Der Höfezufahrtsweg zum "Ellerhof" ist ab der Abzweigung Marseil gesperrt.

Gemeinde Laas

Die Gemeindestraße Panoramaweg ist zwischen Tanas und der Gemeinde Schluderns gesperrt.

Gemeinde Latsch

Die Zufahrtsstraße Egg - Forra in St. Martin im Kofel

Gemeinde Brenner

Folgende Straßen sind wegen Lawinengefahr gesperrt: die Zufahrtsstraße zum „Waltenhof“ ab der Hausnummer 141 und in Innerpflersch die Straße von Stein nach Außerstein sowie die Steinstraße ab dem Allrissparkplatz.

stol