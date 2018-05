Lawine im Zillertal: Südtiroler schwer verletzt

Der Rettungshubschrauber brachte die Verletzten in das Krankenhaus. Foto: Zoom Tirol

Zum Unglück kam es am Großen Möseler. Foto: Zoom Tirol

Die drei Skitourengeher waren als Seilschaft beim Aufstieg auf den Großen Möseler (3480 Meter) im hinteren Zillertal (Bezirk Schwaz), als sie kurz unterhalb des Gipfels gegen 10 Uhr von einem Schneebrett rund 200 Meter mitgerissen, aber nicht verschüttet wurden. Einer der drei Tourengeher verständigte selbst die Rettungskräfte.

Wie die Landespolizeidirektion Tirol gegenüber STOL bestätigt, zog sich dabei ein 33-jähriger Mann aus Kastelruth schwere Verletzungen zu. Der Skibergsteiger war bewusstlos und musste von den Rettungskräften reanimiert werden. Er wurde noch am Dienstag nach Deutschland in die Unallklinik Murnau (Garmisch Partenkirchen) verlegt. Der Kastelruther hatte in Folge des Unglücks ein Polytrauma erlitten.

Die beiden weiteren Tourengeher, zwei Männer im Alter von 32 und 35 Jahren, beide aus Brixen, zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz gebracht.

Wie die österreichischen Ordnungshüter gegenüber STOL mitteilen, seien die Tourengeher bestens ausgerüstet gewesen. Neben der Alpinpolizei standen 3 Hubschrauberteams aus Nordtirol sowie die Bergrettung im Einsatz.

stol/am