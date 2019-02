Lawinen: Sekunden entscheiden über Leben und Tod

Ein schnelles Eingreifen entscheidet, im Falle einer Verschüttung, über Leben und Tod.

Schwierige und emotionale Einsätze

Die Rettungskräfte haben es oft mit sehr heftigen Situationen zu tun, es sind Einsätze, bei denen es auf die Schnelligkeit ankommt. „Für uns sind solche Einsätze immer sehr schwer, da es so schnell gehen muss und die Opfer meist junge Menschen oder Bergliebhaber sind“, erklärt etwa Francesco Bonsante, Arzt bei der Landesnotrufzentrale.

Lawinengefahr in Südtirol weiter groß

Wie berichtet, herrscht auch am Dienstag in Teilen Südtirols große Lawinengefahr der Stufe 4. „Schon einzelne Tourengeher oder Freerider können sehr leicht Lawinen auslösen, auch große“, hieß es in der Lawinenvorhersage. Experten raten, derzeit keinesfalls abseits der Pisten, beziehungsweise auf Neuschnee, zu fahren.

