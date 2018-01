Lawinen in Langtaufers: Augenzeugen berichten

167 Evakuierte, mehr als 200 Einsatzkräfte: Zahlreiche Lawinen, die in der Nacht auf Dienstag und am Dienstag in Langtaufers abgingen, hielten das Tal in Atem. Am Nachmittag konnte Entwarnung gegeben werden (STOL hat berichtet).

Hier die Erzählungen einiger der Personen, die mit dem Hubschrauber evakuiert wurden.

stol