Letzte Ruhe wird zum Streitfall

Es ist eine Frage, die den intimsten Lebensbereich berührt – und die deshalb auch so schwer zu beantworten ist. Wer hat im Fall der Fälle das Recht, über den Ort des Begräbnisses eines lieben Angehörigen zu bestimmen?

In den allermeisten Fällen stellt sich diese Frage gar nicht, jedoch kann es durchaus heikel werden, wenn es zu Streitigkeiten in der Familie kommt. Ein aktueller Fall aus Südtirol ist sogar vor Gericht gelandet, wie die Sonntagszeitung "Zett" in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet.

stol/Z/lub