Lkw-Blockabfertigungen: Dorfmann will Dosierung am Brenner

Durch die Blockabfertigung in Kufstein kam es am Donnertstag zu massiven Staus im Eisacktal.

„Es kann nicht sein, dass nach einer Blockabfertigung alle aufgestauten LKW gleichzeitig losfahren - und sich dann im Eisacktal, wo die Autobahn am engsten wird, wieder stauen“, sagt Herbert Dorfmann. „Wenn nicht geeignete Maßnahmen gesetzt werden, wird sich der gestrige kilometerlange LKW-Stau nach jeder Blockabfertigung in Kufstein wiederholen.“

Deshalb müsse in den Stunden nach Auflösung, sobald die LKW-Lawine den Brenner erreicht, auch dort ein System errichtet werden, damit nur so viele Fahrzeuge weiterfahren dürfen, wie der Wipptaler und Eisacktaler Abschnitt der Brennerautobahn schlucken kann.

Hunderte Lkw und Abgase

„Es ist geradezu grotesk, den Bürgern im Eisacktal Diesel-Fahrverbote in Aussicht zu stellen - und gleichzeitig mit ansehen zu müssen, dass auf der Autobahn aufgrund nicht abgestimmter Verkehrsmaßnahmen hunderte von LKW stehen und Abgase in die Luft blasen.

Insgesamt zeigt diese Situation aber auch, dass dringender Handlungsbedarf besteht: Der Verkehrszuwachs auf der Brennerautobahn ist nicht mehr tragbar - und wird von den Anrainern im Eisacktal auch nicht mehr akzeptiert werden“, meint Herbert Dorfmann.

Italienische Frächter erbost

In einer Presseaussendung forderte auch der italienische Handwerkverband ein Einschreiten der EU gegen Österreich wegen „einseitiger Schritte“, die den freien Warenverkehr beeinträchtigten. „In einer derartigen Situation kann die EU die Abschaffung der Hürden zum freien Warenverkehr verlangen“, schrieb Nazzareno Ortoncelli, Präsident der Confartigianato-Frächter, in einer Presseaussendung am Donnerstag.

Dieses Jahr sollen noch mindestens 22 weitere Blockabfertigungen stattfinden.

stol