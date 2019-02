Medizinstudium in Österreich: Vorbereitung auf Aufnahmetest

Die Teilnahme an der Testsimulation für den Medizinaufnahmetest am 13. April ist kostenlos. - Foto: APA

Die zweitägigen Intensivkurse für Humanmedizin finden am 4. und 5. März beziehungsweise am 6. und 7. März 2019 jeweils von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr in Bozen statt. Am 8. und 9. März wird zudem ein Kurs für Zahnmedizin angeboten. Der Unkostenbeitrag für den Kursbesuch beträgt 40 Euro. Die Teilnahme an der Testsimulation am 13. April ist kostenlos. Es wird jeweils eine Kaution von 30 Euro erhoben.

Die Anmeldefrist endet am Freitag, den 8. Februar 2019. Anmeldungen sind ausschließlich via E-Mail unter http://www.asus.sh/anmeldung-med.at vorzunehmen.

Infos:

www.asus.sh/de/study/Medizinstudium

[email protected]

Tel. 0471 / 974 614

