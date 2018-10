Mehr Wertschätzung für Lehrer

Loading the player...

Eines ist für Christoph Buratti, den Vorsitzenden des Arbeitskreises Südtiroler Mittel-, Ober- und Berufsschullehrer (ASM), sicher: „Ein Bildungssystem kann nur funktionieren, wenn Lehrer geachtet und geschätzt werden.“ Und in diesem Punkt hapere es leider häufig noch. Aber nur ein attraktiver und angesehener Beruf werde auch gerne ergriffen – was gerade in Zeiten des sich abzeichnenden Lehrernotstands wichtig wäre.

Zum morgigen Welttag des Lehrers haben ASM und KSL das Berufsbild des Lehrers neu geschrieben. STOL hat mit Sonia Spornberger, Vorsitzende des Katholischen Südtiroler Lehrerbundes (KSL) und mit Christoph Buratti, Vorsitzender des Arbeitskreises Südtiroler Mittel-, Ober- und Berufsschullehrer (ASM) gesprochen.

D/wib