Merkel urlaubt wieder in Südtirol

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel macht derzeit in Südtirol Ferien (Foto vom vergangenen Wochenende in Bayreuth). - Foto: APA/AFP

Angela Merkel ist nach einjähriger Pause nach Sulden zurückgekehrt, wo sie seit mehreren Jahren nach der Eröffnung der Wagner-Festspiele in Bayreuth ihren Sommerurlaub mit Ehemann Joachim Sauer verbringt.

Sie liebt die Wanderungen am Fuße des Ortlers und legt großen Wert auf ihre Privatsphäre, die in Sulden besonders gewahrt wird. Merkel ist am frühen Nachmittag in Innsbruck gelandet und hat die Reise im Auto fortgesetzt.

Auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier weilt derzeit in Südtirol. Er ist seit vielen Jahren Stammgast am Ritten.

ansa