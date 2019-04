Möwe gut, alles gut!

Am Parkplatz des „Metro“ wurde eine humpelnde, flugunfähige Möwe beobachtet. Die herbeigerufene Mannschaft der Berufsfeuerwehr fing das verletzte Tier fachgerecht ein und brachte sie anschließend in einem geeigneten Transportbehälter in das Tierauffangzentrum Sill.

Die Möwe wird dort nun fachgerecht versorgt, bis sie hoffentlich bald wieder in die Freiheit entlassen werden kann.

Foto: Berufsfeuerwehr

stol