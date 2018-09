Mord in Meran: 2-fache Mutter erstochen

Schon seit Längerem soll es in der Beziehung der beiden gekriselt haben: Das Paar, das zwei kleine Töchter hat, soll schon seit Jahren eine Beziehung auf Distanz geführt haben. Das Paar stand wohl vor der Trennung – bis die Beziehung ein noch weit schlimmeres Ende fand.

Am Montagnachmittag wurde die 34-jährige Alexandra Riffeser tot in ihrer Wohnung am Huber-Hof in Gratsch aufgefunden: Sie soll mit mehreren Messerstichen ermordet worden sein. Unter dringendem Mordverdacht steht der Ehemann.

Er soll es auch gewesen sein, der nach der Bluttat den Notruf absetzte. Der Mann wurde später in Handschellen und einem blutverschmierten T-Shirt von den Beamten der Staatspolizei abgeführt.

Noch am Nachmittag wurden die Eltern des Opfers angehört, am frühen Abend wurde der Leichnam der Frau aus der Wohnung gebracht.

4. Frauenmord seit April

Der Mord an der 34-jährigen Meranerin am Montag reiht sich ein in eine traurige Bilanz: Es ist dies bereits der 4. Frauenmord in Südtirol seit April dieses Jahres. So wie es auch diesmal zu sein scheint, stammte der Täter stets aus Familienkreisen.

Ende April war Monika Gruber (57) erstochen in ihrer Wohnung in Brixen aufgefunden worden, ins Fadenkreuz der Ermittler geriet der Ehemann.

Nur wenige Monate später war in einer verbrannten Wohnung in Bruneck der Leichnam der 46-jährigen Nicoleta Caciula entdeckt worden. Ermittlungen ergaben, dass die Frau bereits vor dem Feuer ermordet worden war. Der Neffe der aus Rumänien stammenden Frau, Lorys Daniel Caciula, gestand später, seine Tante erwürgt zu haben.

Im August schließlich wurde die 60-jährige Rita Pissarotti aus Parma tot in ihrem Hotelzimmer in St. Christina in Gröden vorgefunden. Auch sie war erstochen worden. Ihr Ehemann wurde als Täter festgenommen.

