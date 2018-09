Mord in Meran: Persönliche Fotos entfachen zweiten Streit

Der Richter verfügte, dass der 38-Jährige in U-Haft bleibt. Wie berichtet, ist Johannes Beutel geständig, am Montag am Huber Hof in Gratsch seine 34-jährige Ehefrau Alexandra Riffeser getötet zu haben.

Am Donnerstag hat er dem ermittelnden Staatsanwalt Igor Secco und U-Richter Peter Michaeler im Bozner Gefängnis rund 2 Stunden lang Rede und Antwort gestanden. Die Ehe zwischen Beutel und Riffeser befand sich seit längerem in einer Krise. Beutel hatte das Wochenende bei seiner Familie in Gratsch verbracht und wollte am Montag zurück nach Vorarlberg, wo er arbeitet.

Bevor Beutel abfuhr, habe er seine Frau aber noch in der Küche wegen persönlicher Fotos auf ihrem Tablet zur Rede gestellt – Fotos, die er gesehen hatte, weil das Tablet mit ihrem Handy verbunden war und er den PIN-Code kannte. Die Bilder sollen nicht für ihn bestimmt gewesen sein und ihn in Rage gebracht haben.

D/rc