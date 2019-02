Mord mit Methanol: Lebenslange Haft bestätigt

Die Tschechin Jana Surkalova wurde am Montag in 2. Instanz erneut zu lebenslanger Haft verurteilt. - Foto: DLife

Die Tschechin war bereits in erster Instanz für schuldig befunden worden, ihren Ehemann Josef Surkala in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 2013 mit einer sehr hohen Dosis Methanol - vermutlich einem Scheibenputzmittel - vergiftet zu haben.

Mögliche Motive sah das Schwurgericht gleich 2: Surkalova habe geglaubt, dass die Lebensversicherung ihres Mannes noch aktiv sei und sie im Falle seines Todes Aussicht auf umgerechnet 40.000 Euro habe. Auch habe sie in Tschechien ein Verhältnis gehabt.

Das Video vom Urteilsspruch in 1. Instanz am 16. September 2017:

Video-Player wird geladen...

Am Montag wurde der Fall am Berufungs-Schwurgericht erneut ausgerollt: Die Verteidigung Surkalovas plädierte erneut auf Freispruch, da die Mandantin die Tat nicht begangen habe - ihr Mann habe das Scheibenputzmittel zu einem Zeitpunkt zu sich genommen, als seine Frau gar nicht anwesend war. Die Staatsanwaltschaft hingegen forderte die Bestätigung des Urteils in erster Instanz: lebenslange Haft. Diese wurde am Montag bestätigt.

stol/D