Mordfall Huber: Etappensieg im Verfahren

Laut Verteidiger Andreas Tscholl, der Mangafic mit seinem Kollegen Angelo Polo vertritt, sehe seine Mandantin dem Verfahren gelassen entgegen. Am Freitag wurde sie vor die Entscheidung gestellt, ob sie ein verkürztes Verfahren mit einem Urteil rein aufgrund der Aktenlage beantragt oder in einem ordentlichen Schwurgerichtsprozess mit Beweisaufnahme um einen Freispruch kämpfen will. Mangafic entschied sich für letzteres: „Ich weiß, was ich getan habe und was nicht. Ich bin unschuldig, ich habe Kurt nicht getötet“, sagte sie.

Angeblich genaue Planung der Tat

Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Der 58-Jährigen wird zur Last gelegt, im Dezember 2016 in Niederrasen ihren Ex-Mann ermordet zu haben. Kurt Huber (71) war in seiner Wohnung 8 Mal in den Bauchbereich gestochen worden, mit einem spitz zulaufenden Messer mit einschneidiger Klinge. Erschwerend wird Mangafic vorgehalten, dass sie die Tat geplant habe: Sie habe Huber über Tage wichtige Medikamente vorenthalten, wodurch er in einen Zustand der Bewusstlosigkeit versetzt worden sei.

Auch habe sie die Tat aus nichtigen Gründen begangen, grausam gehandelt und die eingeschränkte Wehrfähigkeit des 71-Jährigen ausgenutzt, der im Rollstuhl saß.

Aufnahmen einer versteckten Kamera unverwertbar

Ein wichtiges Glied in der Beweiskette der Anklage ist am Freitag vom Schwurgericht allerdings für unverwertbar erklärt worden – Abhörungen beziehungsweise Aufnahmen einer versteckten Kamera in der Wohnung, die Dzenana Mangafic nach dem Tod ihres Ex-Mannes zugewiesen wurde. Das Gericht folgte dabei der Argumentation der Verteidigung, wonach das Gesetz Überwachungsaufnahmen in privaten Räumlichkeiten nur vorsehe, wenn der Verdacht bestehe, dass dort eine kriminelle Handlung im Gange sei.

Die betreffenden Aufnahmen wurden jedoch erst nach dem Mord gemacht. Die Ermittler dürften gehofft haben, die Aufnahmen könnten Beweismittel zeigen – beispielsweise die Tatwaffe. Bis heute fehlt zu ihrem Verbleib allerdings jeder Hinweis.

Zu einem zweiten Einwand der Verteidigung hat sich das Schwurgericht die Entscheidung bis zur Anhörung der medizinischen Gutachter vorbehalten. Erst dann wird sich zeigen, ob die Erkenntnisse, die die Ermittler aus der Augenflüssigkeit des Toten gewonnen haben wollen, als Beweismittel zugelassen werden.

Huber starb am 4. Dezember 2016

Hubers Leichnam war am 5. Dezember entdeckt worden. Zur Feststellung des Todeszeitpunkts wurde Glaskörperflüssigkeit aus dessen Augapfel entnommen, in Verona untersucht und ausgewertet: Demnach starb Huber im Zeitraum zwischen dem späten Vormittag und dem frühen Nachmittag des 4. Dezember. Die Verteidiger beklagten, dass weder Mangafic selbst – die schon unter Tatverdacht stand – noch ihre Anwälte informiert wurden und sie zu dieser nicht wiederholbaren Beweissicherung keinen eigenen Gutachter entsenden konnten.

Dzenana Mangafic sitzt derzeit im Trienter Gefängnis ein. Ob sie während des ganzen Prozesses dort bleibt oder es aus gesundheitlichen Gründen besser sein könnte, sie in einer öffentlichen Einrichtung zu betreuen, wird derzeit noch abgeklärt.

Für die Abwicklung des Schwurgerichtsverfahrens wurden am Freitag 7 Tage veranschlagt – 3 im Juli und 4 im September, dann soll das Urteil fallen.

