Nach Badeunfall: Bub im Tiefschlaf

Er wird in der Universitätsklinik in Innsbruck betreut.

Wie berichtet, hatte sich am Sonntag gegen 15 Uhr im Alpin-Hotel „Gudrun“ in Gossensaß ein Badeunfall ereignet. Ein 9-jähriger Bub aus der Nachbarschaft musste reanimiert und in Folge in die Universitätsklinik nach Innsbruck gebracht werden. Dort wird er auf der Intensivstation medizinisch betreut, sein gesundheitlicher Zustand wird als „nicht lebensbedrohlich“ beschrieben.

Die 7-jährige Schwester, die beim Versuch, den Buben aus dem 1,3 Meter tiefen Becken zu ziehen, selbst ins Wasser gefallen sein dürfte, soll das Krankenhaus Sterzing wieder verlassen haben.

D/ive