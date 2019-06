Nach Traktorunfall in Villanders: 75-Jähriger erliegt Verletzungen

Wie berichtet, war es am Dienstag kurz vor 20 Uhr zu dem schweren Arbeitsunfall gekommen. Der Weinbauer arbeitete unweit seiner Hofstelle in der Villanderer Fraktion Sauders in seinem Weingut.

Dabei dürfte der 75-Jährige mit seinem Traktor vom Weg abgekommen sein. Das Fahrzeug geriet auf dem abschüssigen Gelände ins Rutschen, stürzte ab und überschlug sich.

Dabei wurde Franz Rabensteiner aus dem Traktor über eine Böschungsmauer geschleudert. Dort blieb er schwer verletzt liegen. Er erlag noch in der Nacht auf Mittwoch seinen Verletzungen.

D/mpi