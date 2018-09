Neuer Provinzialkommandant der Carabinieri vorgestellt

Der gebürtige Meraner leitete die Carabinieri-Kompanie in Innichen und später in Caltagirone in Catania. - Foto: Carabinieri

Der gebürtige Meraner leitete die Carabinieri-Kompanie in Innichen und später in Caltagirone in Catania. Anschließend setzte er seine Laufbahn als Stabsoffizier am Generalkommando der Carabinieri in Rom fort.

Bevor er nach Bozen kam, war Oberst Carenza als Direktor der Europol - Einheit beim Dienst für grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit der Zentraldirektion für Kriminalpolizei des Innenministeriums tätig, sowie als Nationaler Koordinator der Polizeikooperationszentren von Ventimiglia, Modane, Chiasso und Thörl-Maglern.

Im Zuge des Treffens hat Präfekt Cusumano Oberst Carenza gute Arbeit am neuen Bozner Dienstsitz gewünscht.

stol