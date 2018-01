Oberrauch: „Brauchen weniger bürokratische Medizin“

Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin und Krankenhausärzte, ärztliches Personal in Ausbildung, Pflegepersonal, Studierende der Medizin, Vertreter der Patientenorganisationen, Mitarbeiter der Gesundheits- und Sozialsprengel, Verantwortliche des Sanitätsbetriebs und der Landesverwaltung: Sie sind am Samstag in der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“ in Bozen zum „Tag der Allgemeinmedizin“ zusammengetroffen.

„Weil eine gute Allgemeinmedizin uns allen ein Herzensanliegen ist“, habe man diese Veranstaltung organisiert, erklärte Maria Vittoria Habicher,Vizedirektorin desLandesamtes für Gesundheitsordnun.

Anhand von Impulsreferaten, Statements und der partizipativen Methode des „World Cafés“ wurden im Laufe des Tages verschiedene Zukunftsszenarien entwickelt. Die Ergebnisse der Tagung wird eine eigene Steuerungsgruppe, bestehend aus Allgemeinmedizinern und Verwaltern des Gesundheitsressorts, analysieren und daraus konkrete Umsetzungsschritte planen.

Diese Gruppe ist es auch, die die fünf Kernthemen der heutigen Tagung vorbereitet hat: „Selbstbild und Fremdbild", „Ausbildung“, „Zusammenarbeit und Kommunikation“, „Organisation, Informatisierung und Ökonomisierung“ sowie „Persönlichkeitsbezogene Medizin“.

„Themen, die alle wichtig sind, um zu sehen, was uns bewegt, und um die Allgemeinmedizin in Südtirol ein gutes Stück weiterzuentwickeln", betonte Gesundheitslandesrätin Martha Stocker.

Oberrauch: „Uns ist eine weniger bürokratische Medizin wichtig“

Die neue Präsidentin der Ärztekammer Monica Oberrauch stellte in ihrem Statement die positiven Seiten des Berufsbilds Allgemeinmediziner dar – die ganzheitliche Betreuung, den großen Handlungsspielraum, den starken menschliche, Kontakt -, aber auch die Problematiken wie die bevorstehende Pensionierungswelle und die fehlende Attraktivität. „Uns ist eine weniger bürokratische Medizin wichtig. Wir wünschen uns eine autonome, wissenschaftlich orientierte Ärzteschaft, deren Entscheidungen nicht als finanzielles Problem gesehen werden“, unterstrich Oberrauch die Position der Ärztekammer.

Auf die Rolle der Allgemeinmedizin in einer immer älter und damit komplexer werdenden Gesellschaft bei gleichzeitiger Knappheit der Personalressourcen ging der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebs Thomas Schael ein. „Um dem künftigen Bedarf gerecht zu werden, müssen wir das gesamte System völlig neu aufbauen“, sagte Schael. Diese Herausforderung könne keine Berufsgruppe alleine stemmen. Vielmehr gelte es, Territorium und Krankenhaus, Fachmediziner und Allgemeinmediziner zu vernetzen, Abläufe zu vereinfachen und eine neue Form der Betreuung zu entwickeln, so Schael.

Auch für Pflegedirektorin Marianne Siller ist die Vernetzung von Gesundheits-, Sozial- und Freiwilligenwesen wesentlich: „Nur so kann die Primärversorgung in Südtirol in Zukunft gestärkt werden.“In diesem Zusammenhang beschäftige sich eine Arbeitsgruppe im Sanitätsbetrieb mit der Ausarbeitung eines Masterplans für „Cronic Care“, für Menschen mit chronischen Erkrankungen, ergänzte Siller. Die Allgemeinmediziner seien wesentliche Akteure, wenn es um die Verbesserung der Dienste vor Ort gehe, und „die Pflege will hier ihren Beitrag leisten“, betonte die Pflegedirektorin.

