Paragleiter-Absturz in Sand in Taufers

Gegen 10.30 Uhr ist eine Person am Oberpuchsteinhof in Sand in Taufers in einer Höhe von 1400 bis 1500 Metern mit dem Paragleiter abgestürzt. Es handelt sich dabei um einen 41-jährigen Deutschen, der kurz nach dem Start die Kontrolle über den Paragleiter verlor. Er wurde im steilen Gelände vom Rettungshubschrauber Pelikan 2 und dem Bergrettungsdienst Sand in Taufers geborgen.

Der 41-Jährige war ansprechbar und wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus von Bruneck gebracht.

Im Einsatz waren auch die Carabinieri.

stol