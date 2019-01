Personelle Änderungen in Diözese

Die Amtsübergabe erfolgt am kommenden Samstag, 2. Februar, zum Fest Maria Lichtmess und zum Fest des Geweihten Lebens. Dazu findet ein Gottesdienst statt, der um 9 Uhr in der Dompfarre Bozen mit und für die Ordensleute Südtirols gefeiert wird. Bischof Ivo Muser steht dieser Feier vor und wird Schwester Mirjam Volgger in ihr neues Amt einführen.

Eine weitere Entscheidung mit Wirkung vom 1. Februar betrifft die diözesanen Medien: Paolo Ferrari, Direktor des diözesanen Amtes für Medien und Kommunikation, übernimmt auch die Leitung von Radio Sacra Famiglia-Inblu. Er löst damit als Chefredakteur Josef Innerhofer ab.