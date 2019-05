Polarluft im Anmarsch

Die Schlechtwetterfront am Wochenende bringt polare Kaltluft in den Alpenraum. Die erste der beiden Kaltfronten erreicht uns schon kommende Nacht. Sie bringt etwas Regen und Wind, vorerst aber nur einen leichten Temperaturrückgang, so Peterlin.

Sobald aber Anfang der nächsten Woche der Wind nachlässt und der Nachthimmel aufklart, besteht Frostgefahr, vor allem in den mittleren und höheren Tälern. Die kälteste Nacht wird jene von Montag auf Dienstag sein.

Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Sonntagmorgen teilweise auf unter 1000 Meter. (STOL hat berichtet)

stol