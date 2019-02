Polizei liefert sich wilde Verfolgungsjagd

Der junge Mann war zuvor an einem Mehrfamilienhaus in Bozner Boden hochgeklettert und versuchte über den Balkon durch das Fenster in die Wohnung zu gelangen. Durch die lauten Geräusche, die er dabei machte, wurde der Wohnungsbesitzer, der sich gerade in einem anderen Raum der Wohnung Oh ja. aufhielt, auf den Einbrecher aufmerksam und stand kurz darauf dem schwarz gekleideten Mann gegenüber. Dieser jagte dem Wohnungsbesitzer nach und zwang ihn, aus seiner eigenen Wohnung zu flüchten.

Das ausgesperrte Opfer alarmierte bei Nachbarn umgehend die Polizei. Als zwei Streifenwagen der Staatspolizei eintrafen, machten sich die Beamten unverzüglich in der Nähe des Mehrfamilienhauses auf die Suche nach dem Einbrecher. Der Verdächtige, der sich zwischen den Hecken versteckt hatte, flüchtete, als er entdeckt wurde, hinter eine Mauer, überquerte gefährlich die Bahngleise und versuchte, in einen nahe gelegenen Abflusskanal zu gelangen.

Nach einer heißen Verfolgungsjagd gelang es den Polizisten schließlich den Tunesier einzuholen und festzunehmen.

Der Mann, ein 32-jähriger Tunesier, wurde wegen versuchtem Diebstahl und Hausfriedensbruch ins Gefängnis gebracht.

stol