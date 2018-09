Polizeikontrollen: Sechs Kilo Haschisch und 3 Festnahmen

Vor wenigen Tagen haben die Beamten der Staatspolizei Bozen 2 Afghanen am Bahnhof angehalten. Sie waren mit dem Zug aus Verona angereist und hatten - versteckt im Jackeninneren des jüngeren der beiden - einen Kilogramm Haschisch bei sich. Der 21-Jährige wurde verhaftet, sein 41-jähriger Komplize kassierte lediglich eine Anzeige.

Am Dienstagnachmittag dann wurde an der Autobahnausfahrt Bozen Nord ein Fahrzeug angehalten, in dem sich ein 27-jähriger Pakistane und ein 28-jährige Afghane befanden. Bei einer genauen Kontrolle des Autos fanden die Beamten gut 5 Kilo Haschisch, versteckt unter dem Reserverad. Beide wurden festgenommen.

Aber auch abseits der Bahn und Autobahn wurden die Kontrollen fortgeführt. So wurde ein 33-jährige Afghane beim Drogenhandel erwischt und angezeigt. Sein Kunde hingegen wurde als Konsument vermerkt.

stol/liz