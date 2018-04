Pontifikalamt, Kassiansprozession und neue Statuen

Am Sonntag ist Kassianssonntag. - Foto: Diözese Bozen-Brixen

Um 9 Uhr beginnt der feierliche Einzug in den Dom zum Festgottesdienst mit Diözesanbischof Ivo Muser. Zum Fest singen heuer die Kirchenchöre von Deutschnofen und Umgebung. Gegen 10.15 Uhr beginnt die Kassiansprozession durch die Straßen der Stadt. Die Prozession wurde 1703 zum ersten Mal als Dankprozession für Schutz in schweren Zeiten abgehalten.

30 Jahre lang wurde sie am Gedenktag des heiligen Kassian, am 13. August, begangen. Bischof Ignaz Kaspar Graf Künigl (1671 – 1747) verlegte die Kassianprozession auf den zweiten Sonntag nach Ostern. Die Prozession schließt am Domplatz mit dem Lied zu den Diözesanheiligen und dem feierlichen Segen des Bischofs.

Bundesland Tirol übergibt zwei Statuen der Diözesanpatrone

Im Anschluss an den bischöflichen Segen, gegen 11.45 Uhr, wird der langjährige Landtagspräsident und Landeshauptmann von Tirol, Herwig van Staa, im Namen des Bundeslandes Tirol der Diözese zwei Statuen der Diözesanpatrone Kassian und Vigilius als Dauerleihgabe übergeben. Die Übergabe findet - wie die Segnung durch Bischof Muser - am Eingang des Brixner Friedhofs statt.

Die beiden Skulpturen sind Kopien der Sockelfiguren der Annasäule in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße. Die Annasäule ist zum Dank für die Vertreibung der bayerischen Truppen im Jahre 1703 errichtet worden. Aus demselben Grund ist die Kassiansprozession eingeführt worden.

stol