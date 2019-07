Priester Willi Fusaro gestorben

Willi Fusaro wurde am 20. Februar 1966 in Bozen geboren und am 29. Juni 1991 in Brixen zum Priester geweiht.

Zwischen 1991 und 1995 wirkte er als Kooperator in der Pfarrei Königin des Friedens in Bozen. Seit 1995 war Fusaro Kooperator im Seelsorge-Sprengel Corpus Domini in Bozen.

