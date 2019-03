Radioaktives Radon in Schulen und Kindergärten

Kontrollmessungen an allen Schulen und Kindergärten Südtirols haben ein erschreckendes Bild ergeben: Die Radonbelastung einzelner Räume – vor allem in unterirdischen und im Erdgeschoss – lag bis zu mehr als 5 Mal so hoch wie der erlaubte EU-Grenzwert von 500 Becquerel je Kubikmeter Luft. Überall dort, wo mindestens ein Raum betroffen war, wollte man es genauer wissen. „Im Dezember 2017 starteten Strahlenschutzbeauftragte mit Langzeitmessungen“, sagt Debora Predenz, Koordinatorin der Dienststelle für Arbeitssicherheit im Land.

In rund 2 Drittel der betroffenen Schulen und Kindergärten im Land ist diese zweite Messung bereits erfolgt. Das Bild hat sich aber nur unwesentlich gebessert. „In vereinzelten Schulen waren die Werte sogar niedriger als bei der ersten Messung“, sagt Predenz. Beim Großteil der betroffenen Räume aber heißt es dringend entsprechende Maßnahmen treffen.

D/em