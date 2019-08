Raubüberfall in Bozen: Mann festgenommen

Am 31. Juli ist es im Schmuckgeschäft Doriguzzi in Bozen zu einem Raubüberfall gekommen . Ein Mann hatte mit Sturmhaube und Pistole in Geschäft in der Bozner Claudia-Augusta-Straße betreten und die Frau des Inhabers bedroht (STOL hat berichtet).

Nun konnte der mutmaßliche Täter ausfindig gemacht werden. Intensive Ermittlungen, die Auswertungen der Überwachungskameras und Zeugenaussagen führten die Staatspolizei zu einem 45-jährigen Italiener.

Am Montag klickten für den Mann die Handschellen. Eine Streife der Bozner Staatspolizei nahm den mehrfach vorbestraften Italiener fest und brachte ihn ins Bozner Gefängnis.

stol