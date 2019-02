„Safer Internet Day“: Gemeinsam für mehr Sicherheit

Anlässlich des „Safer Internet Day“ am Dienstag, war die Postpolizei in der Mittelschule „Albert Schweitzer“ in Bozen zu Gast. - Foto: DLife

Seit Beginn diesen Jahres gab es bereits 60 Treffen mit 5000 Teilnehmern. „Wir informieren über Schutz der Privatsphäre, Sexting, Verführung und Ausbeutung im Bereich der Jugendpornografie, Gefahren durch die Nutzung sozialer Netzwerke und Online-Mobbing“, schreibt die Postpolizei in einer Aussendung. Neben Schülern sind Eltern, Lehrer, Informationsbetreiber, Betreiber neuer Medien Zielgruppe dieser Veranstaltungen.

Anlässlich des „Safer Internet Day“ am Dienstag, war die Postpolizei in der Mittelschule „Albert Schweitzer“ in Bozen zu Gast. Diese Veranstaltungen kommen gut an: „So konnten wir eine Beziehung des Vertrauens und der Zusammenarbeit mit den Schulleitern aufbauen, und das hat offensichtliche Vorteile für Schüler und Eltern“, schreibt die Postpolizei.

Jugendliche sorgen sich immer mehr um Datensicherheit

Ebenso in der Prävention von Gefahren im Internet engagiert ist das Forum Prävention. „Aus einer Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet geht hervor, dass sich immer mehr Jugendliche über negative Umgangsformen und Datensicherheit Sorgen machen“, schreibt das Forum Prävention in einer Aussendung. Anlässlich des heutigen „Safer Internet Day“ appelliert das Forum Prävention daran, sich einer „Netiquette“ (Benimmregeln im Netz) vor allem in sozialen Netzwerken zu besinnen.

Wichtig sei es, respektvoll und freundlich zu kommentieren, dabei fair und ehrlich zu bleiben. Beleidigungen, Beschimpfungen und Unwahrheiten sollen nicht verbreitet werden, Streits sollen im direkten Gespräch und nicht online ausgetragen werden, ebenso sollte man davon Abstand nehmen, auf beleidigende Aussagen anderer auf ebendiesem Niveau zu antworten. Gewaltbilder sollen nicht verbreitet werden, ebensowenig heimlich aufgenommene Fotos und Videos. „Ich überlege, was ich schreiben will und lese das Geschriebene noch einmal durch, bevor ich auf ,Senden‘ drücke“, so das Forum Prävention. Abschließend verweist das Forum noch auf verschiedene Projekte, um Eltern und Jugendliche medienfit zu trimmen, beispielsweise „eltern-medienfit.bz“.

„Wenn der böse Wolf im Netz unterwegs ist“

Bei der Veranstaltung der Postpolizei in der Bozner Mittelschule wurden die Schüler auf unterhaltsame Art an das ernste Thema herangeführt. Auf die Frage, wer schon alles Whatsapp benutze, konnte der Großteil der Schüler bejahen. Die zentrale Botschaft der Beamten war, keine peinliche Bilder (Nacktfotos, Bilder in Unterwäsche, zum Beispiel) zu verschicken, auch nicht an die beste Freundin oder den besten Freund. Außerdem riet die Postpolizei den Heranwachsenden, keine Freundschaftsanfragen von Personen auf Facebook anzunehmen, die sie nicht persönlich kennen.

Ein eigens produziertes Video mit den Südtiroler Clowns Karamela und Schokola und Mittelschülern vom Ritten zeigte den Jugendlichen auf, wie schnell man die Kontrolle über Bilder im Netz verlieren kann.

