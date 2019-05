Schnee am Wochenende

Die Schneefallgrenze liegt am Sonntag bei rund 1000 Metern. - Foto: shutterstock

Der Donnerstag beginnt sehr sonnig, erst am Nachmittag nehmen die Wolken zu und es sind erste Regenschauer mit Gewitter möglich: Am Freitag wird es im ganzen Land wechselhaft, es wird kälter mit Regenschauern. Ebenso am Samstag – die Temperaturen erreichen nur mehr Höchstwerte von 11 bis 18 Grad Celsius.

Der Sonntag wird bewölkt, windig und kühl. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1000 Metern und die Temperaturen erreichen 3 bis 14 Grad Celsius.

Auch am Montag bleibt es windig und kühl – nur die Sonne kommt wieder vermehrt zum Vorschein.

stol