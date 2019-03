Seit 40 Jahren Hirte in Ulten: Pfarrer Richard Edenhauser ist gestorben

Richard Edenhauser wurde am 11. Jänner 1939 in Feldthurns geboren und am 29. Juni 1965 in Brixen zum Priester geweiht.

Zwischen 1965 und 1979 wirkte er als Kooperator in Vöran, St. Johann in Ahrntal, Lüsen, St. Pankraz und von 1971 bis 1979 zugleich als Kurat in St. Helena. Im Jahr 1979 wurde Edenhauser Pfarrer in St. Nikolaus und zudem von 1979 bis 1982 Provisor in St. Gertraud.

Seit 1984 wirkte Edenhauser zudem als Pfarrer in St. Gertraud.

Pfarrer Richard Edenhauser ist tot.

Die Beerdigung findet am kommenden Montag, 25. März, um 14 Uhr in St. Nikolaus statt.

