Für viele ist der 21. März ein besonderer Tag. Vor allem Eltern oder Geschwister von Menschen mit Down-Syndrom wissen, wie wichtig es ist, das öffentliche Bewusstsein für dieses Thema zu sensibilisieren. „Es sollte uns Menschen noch stärker bewusst werden, welche Bedürfnisse Menschen mit Down-Syndrom haben. Man sollte sich vor Augen halten, dass jeder einzigartig ist mit seinen Stärken und Schwächen“, erklärt Annelies Klotz aus Prad, Schwester von Rosina, einer 57-Jährigen mit Down-Syndrom.

„World Down Syndrome Awards“

Seit dem Jahr 2010 werden ganz in diesem Sinne die sogenannten „World Down Syndrome Awards“ (WDSD Awards) auf internationaler Ebene an Menschen verliehen, die trotz ihres Handicaps Besonderes erreicht haben. Heuer nimmt auch Marta Sodano aus Bergamo an den WDSD Awards in New York teil. In ihrer Rede erzählt sie über ihren schulischen Karriereweg, den Höhen und Tiefen und ihrem jetzigen Leben mit dem Down-Syndrom. Doch besonders ist der Welt-Down-Syndrom-Tag jenen gewidmet, die durch ihre Einzigartigkeit das Leben ihrer Mitmenschen bereichern: „Sie sind die ehrlichsten und spontansten Menschen, welche einem die Tür zu wahren Freundschaften öffnen“, so Lucia Bonvecchio aus Auer, Mutter von Verena, einer 30-Jährigen mit Down-Syndrom.

Diese Menschen sind Teil unserer Gesellschaft

Indem die Thematik aktiv angesprochen wird, wird die Hemmschwelle, welche viele gegenüber Menschen mit Down-Syndrom haben, reduziert. „Menschen mit Down-Syndrom sind ein Teil unserer Gesellschaft und haben dieselben Wünsche und Träume wie wir alle. Sie sollen gesehen und gehört werden“, unterstreicht Annelies Klotz. Doch leider stellt sich dies in manchen Fällen als schwierig heraus. Besonders die Arbeitswelt kategorisiert Menschen mit Behinderung und trennt sie damit von den anderen ab. „Es sollte vermehrt die Möglichkeit geben, Menschen mit Behinderung in die normale Arbeitswelt zu integrieren. Damit will ich nicht sagen, dass die Werkstatt keine fabelhafte Lösung sei – doch diese Menschen haben es verdient, wie jeder andere auch behandelt zu werden“, erklärt Lucia Bonvecchio.

Oft braucht es professionelle Hilfe

Sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Freizeit kann es zu Situationen kommen, in denen Menschen mit Behinderung benachteiligt oder ausgegrenzt werden. Wenn ein klärendes Gespräch nicht zum Erfolg führt, sollten Betroffene professionelle Hilfe einschalten. „Die ANMIC Südtirol setzt sich seit ihrer Entstehung für die Rechte der Südtiroler Zivilinvaliden und von Menschen mit Behinderung ein. Der Kampf gegen Diskriminierung gehört leider dazu. Für schwere Fälle von Diskriminierung wurde von der Nationalen ANMIC ein Antidiskriminierungsbüro eingerichtet, über das wir bei Bedarf auch einen kostenlosen Rechtsbeistand zur Verfügung stellen“, so Thomas Aichner, Präsident der ANMIC Südtirol.

Auf die Frage, was man den Südtirolerinnen und Südtirolern zum Anlass des Welt-Down-Syndrom-Tags wohl deutlich machen sollte, wurde eine der Befragten still. Fast schien es so, als durchsuchte sie unzählige Erinnerungen, Erlebnisse und Eindrücke, um die Frage bestmöglich beantworten zu können. Doch am Ende stand ihre Antwort fest: „Hat man die Gesundheit, so hat man alles.“

Die Vereinigung

Die Vereinigung der Zivilinvaliden (ANMIC Südtirol) ist eine gemeinnützige Organisation ohne Gewinnabsichten (ONLUS), die auf Staats- und Landesebene seit 1965 bzw. 1994 anerkannt ist. Als die einzige rechtliche und gesetzliche Vertretung der Zivilinvaliden und ‑versehrten vertritt die ANMIC Südtirol diese bei öffentlichen Ämtern sowie in privaten Betrieben, damit die Südtiroler Zivilinvaliden und ‑versehrten vollständig in den sozialen sowie beruflichen Alltag integriert werden. Mit mehr als 5.700 Mitgliedern ist die ANMIC Südtirol die größte Interessensvertretung für Zivilinvaliden und ‑versehrte in Südtirol.

Das Video

Die Diagnose Down-Syndrom ist gerade für werdende Eltern oft ein Schock. Viele Sorgen und Fragen kommen auf. Wie wird das Leben meines Kindes verlaufen? Wird es glücklich? Und was kann ich tun, um es zu unterstützen? Der Dachverband der italienischen Vereine von Menschen mit Down-Syndrom produzierte einen Film anlässlich all dieser Fragen und anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tages vor 5 Jahren im Jahr 2014. Auslöser war eine werdende Mutter, die besorgt an die Organisation herangetreten war und wissen wolle, ob ihr Kind glücklich werden könnte.

Als Antwort entstand „Dear Future Mom“. Das Youtube-Video ist eine wundervolle Hommage an das Leben, produziert, um werdenden Eltern von Babys mit Down-Syndrom ihre Ängste zu nehmen. Mittlerweile würde es über acht Millionen Mal angeklickt.

