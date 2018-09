Similaunhütte: Frau verletzt sich bei Treppensturz schwer

Am Dienstagmorgen stürzte eine ältere Dame aus Nauders in Österreich in der Similaunhütte eine Treppe hinunter. Dabei verletzte sie sich schwer.

Die Frau wurde von den Sanitätern und dem Notarzt des Rettungshubschraubers Pelikan 1 erstversorgt und anschließend mit einem Schädelhirntrauma in das Meraner Krankenhaus gebracht.

stol