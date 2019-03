Sonnen-Sonntag in Südtirol

Das Hoch sorgt am Sonntag weiterhin für stabiles Frühlingswetter. Die Sonne scheint am Sonntag von früh bis spät und der Himmel ist meist wolkenlos. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 16 Grad bis 23 Grad. Genießen Sie diesen herrlichen Tag.

Dämpfer für den Frühling

Am Montag dreht die Höhenströmung auf Nord und mit ihr werden kältere Luftmassen herangeführt und es tauchen einige Wolken auf. Im Tagesverlauf wird es an der Grenze zu Nordtirol wechselhafter mit etwas Schneefall und in vielen Tälern kommt teils starker Nordwind auf. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Wochenende zurück und erreichen Höchstwerte von 10° bis 19°.

Oft sonnig, aber windig

Am Dienstag ist es überwiegend sonnig, aber kühl und es weht teils kräftiger Nordwind. Mittwoch und Donnerstag bringen voraussichtlich sonniges Wetter. Der Wind lässt nach und die Temperaturen steigen in der zweiten Wochenhälfte wieder an. Am Freitag geht es mit viel Sonnenschein und mild weiter.

stol