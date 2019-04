Spektakuläre Brücken-Montage in Brixen

2 Autokräne – 200 und 120 Tonnen schwer – wurden gebraucht, um die Brücke in die Widerlager an den Ufern zu heben. - Foto: D

2 Autokräne – 200 und 120 Tonnen schwer – wurden gebraucht, um die Brücke in die Widerlager an den Ufern zu heben. Sie selbst bringt ein Gewicht von 51 Tonnen auf die Waage.

Die 36,2 Meter lange und 3 Meter breite Brücke aus Cortenstahl wurde vom Ingenieurteam Bergmeister projektiert und von der Firma Metall Ritten als Trogbauwerk in mehreren Hohlkästen in der Firmenhalle vorgefertigt. Vor Ort wurden die Einzelteile luftdicht verschweißt und am Donnerstag nun im Gesamtstück montiert.

Foto: GNews

stol/ive