Starke Gewitter über Südtirol

Gefährlich sind jene Gewitter die nicht schnell durchziehen, sondern ortsfest verharren und sich immer wieder neu bilden, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Ein solches ging am Dienstagabend über Leifers nieder. Große Regenmengen kamen zusammen.

Die Feuerwehren von Leifers und Steinmannwald rückten gegen 22 Uhr zu 2 Schwerpunkten in Leifers aus. Eine Mure ging auf die Straße in Richtung Seit ab und versperrte eine Hofzufahrt. Und auch nach Steinmannwald wurden die Feuerwehren gerufen. Dort schwemmte der Bach so viel Material an, dass das Auffangbecken überzugehen drohte.

Mit Hilfe eines Baggers wurde das Becken schließlich vom Material befreit.

Und auch die Berufsfeuerwehr von Bozen hatte alle Hände voll zu tun. Wegen der starken Windböen mussten die Wehrmänner zu mehreren Einsätzen ausrücken, um Verkehrsschilder und ähnliches zu fixieren.

stol