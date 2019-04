Starker Reiseverkehr verursacht Stau

In Richtung Bozen gibt es auf der MeBo derzeit zwischen Eppan und Bozen Süd Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. Auch bei der Einfahrt zur Autobahn A22 bei Bozen Süd stockt es. Es braucht Geduld. In Richtung Norden gibt es auf der Brennerautobahn zwischen Sterzing und dem Brenner 2 Kilometer Stau wegen eines defekten Lkws.

Stadtzufahrten

Auch auf den Stadtzufahrten von Meran, Bozen, Brixen und Bruneck herrscht Kolonnenverkehr wegen Überlastung. Auf der Brennerautobahn hingegen gibt es in Richtung Süden zwischen Carpi und der Anschlussstelle A1 (Modena) 4 Kilometer Stau ebenfalls wegen Überlastung.

Zeitweilige Straßensperre wegen Radrennen

Wegen der 2. Etappe der „Tour of the Alps“ von Reith in Österreich bis nach Schenna kommt es von 13 bis ca. 16 Uhr auf folgender Strecke zu zeitweiligen Sperren: Brenner - Sterzing - Jaufenpass - St. Leonhard in Passeier - Meran - Schenna.

stol