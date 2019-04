Stettiner Hütte: Mehr Geld für den Wiederaufbau

Das Land investiert in den Neubau der Stettiner Hütte zusätzliche 1,8 Millionen Euro. Damit wird die Ausschreibungssumme für den Neubau der Hütte insgesamt 6,2 Millionen Euro betragen. Dies hat die Landesregierung am 9. April auf Antrag von Vermögens- und Hochbaulandesrat Massimo Bessone beschlossen. Die landeseigene Schutzhütte liegt auf 2785 Meereshöhe im Naturpark Texelgruppe am Südhang der Ötztaler Alpen auf dem Gebiet der Gemeinde Moos in Passeier.

Mit den zusätzlichen Geldern werde den speziellen Bedingungen für den Bau der Hütte und der schwer zugänglichen Lage auf fast 3000 Metern Meereshöhe Rechnung getragen, heißt es im Beschluss. Die jüngsten Erfahrungen des Ressorts beim Wiederaufbau der Schutzhütte am Schwarzenstein und der Edelrauthütte haben gezeigt, dass die Baukosten pro Kubikmeter für die Stettiner Hütte zu knapp bemessen waren.

96 Schlafplätze und ein Speisesaal

Die Ausschreibung für den Neubau wird über die einheitliche Vergabestelle für Bauaufträge abgewickelt. Vorgesehen ist der Wiederaufbau des 2014 durch eine Lawine zerstörten Gebäudes. Die Hütte soll 3062 Kubikmeter umfassen und rund 1010 Quadratmeter Fläche aufweisen. Sie wird 96 Schlafplätze aufgeteilt in Schlafsäle für vier, sechs und acht Personen, bieten und einen großen Schlafsaal mit 20 Betten. Zudem wird sie über Speisesäle für insgesamt 110 Gäste, eine Bar, eine Küche, Toiletten, eine Waschküche sowie Räume für Mitarbeiter und Lagerräume verfügen.

Die Berghütte ist beliebtes Ausflugsziel. Sie liegt am Tiroler Höhenweg, am Meraner Höhenweg und mehreren alpenquerenden Routen. Landesrat Bessone ist von der Wichtigkeit des Eingriffs überzeugt: "Mit großem Aufwand wurden letzten Sommer provisorische Übernachtungsmöglichkeiten für Wanderer bereitgestellt. Jetzt ist es wichtig, die Hütte so schnell wie möglich wiederaufzubauen, funktional zu gestalten und in die wunderbare Landschaft zu integrieren."

