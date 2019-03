Südtirol, der Lenz ist da

Am heutigen Mittwoch ist meteorologischer oder kalendarischer Frühlingsbeginn. - Foto: shutterstock

Verena Pescolderung ist freiberufliche Psychologin mit eigener Praxis in Bruneck, ihr Schwerpunkt liegt im klinischen Bereich, zudem ist sie auch in der EOS-Fachambulanz tätig.

„Dolomiten“: Welche Wirkungen hat der Frühling auf unser Stimmungsbarometer?

Verena Pescolderung: Im Frühling hellt sich die Stimmung grundsätzlich auf, denn die kalte und dunkle Zeit neigt sich dem Ende zu, die Tage werden länger, die Temperaturen milder, die Natur erwacht. Alles strebt in Richtung Neuanfang, und das überträgt sich auch auf die Stimmung der Menschen. Gerade der Frühlingsbeginn – also die Schwelle zwischen kalter und wärmerer Jahreszeit – lässt bei vielen auch das Gefühl der Hoffnung und des Neubeginns aufkeimen. Man fühlt sich energiegeladener, beschwingter und besser gelaunt. Man schmiedet wieder Pläne für die Zukunft, hat Lust auf Unternehmungen.

Noch einige Infos zum Frühlingsbeginn

Am heutigen Mittwoch ist also meteorologischer oder kalendarischer Frühlingsbeginn. Festgelegt wird der Termin nach der Position der Erde zur Sonne. Der Frühling beginnt, wenn die Sonne senkrecht über dem Äquator steht. Sie geht an diesem Tag genau im Osten auf, steht mittags im Süden und geht exakt im Westen unter.

Tag und Nacht gleich lang

Äquinoktium nennen das Astronomen, denn zum Frühlingsanfang sind Tag und Nacht gleich lang. Je nachdem, wann genau diese Tag-Nacht-Gleiche ist, weicht das Datum des Frühlingsanfangs ab. Dieses jahr fällt er auf den 20. März, in anderen Jahren oft auch auf den 21. März.

Meteorologischer Frühlingsanfang war bereits am 1. März, wie jedes Jahr. Grund dafür ist, dass die Wetterexperten wegen der besseren Vergleichbarkeit von Klimadaten, Jahreszeiten in vollen Monaten rechnen. Deshalb endet der Winter für sie mit Ende Februar, der Frühling umfasst März, April und Mai.

