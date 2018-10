Südtirol steht im Stau

Nach einem Unfall gegen 9.15 Uhr auf der Nordspur der Brennerautobahn bei Blumau hatten sich 4 Kilometer Stau gebildet, diese lösten sich jedoch bereits nach kurzer Zeit wieder langsam auf.

Die Verkehrsmeldezentrale Südtirol meldet am Samstagvormittag zudem Stau auf der Nordspur der A22 zwischen Neumarkt und Sterzing sowie zwischen Bozen Nord und Klausen.

Auch auf der Pustertaler Staatsstraße kommt es in Richtung Brixen zwischen St. Lorenzen und Schabs zu Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. Selbes Bild auch im Westen des Landes: Auf der Vinschger Staatsstraße stockt es in Richtung Reschen ab Meran, und auch ins Passeiertal braucht man in Richtung Meran ab der Tiroler Kreuzung Geduld am Samstagvormittag.

stol