Täglich 2 Millionen Euro fürs Glücksspiel

Schön säuberlich werden die gespielten Summen und das unweigerlich verlorene Geld beim Glückspiel betreffend das Jahr 2018 für jede Gemeinde einzeln aufgelistet, die Zahlen stammen von der staatlichen Agentur für Zoll und Monopole.

Und sie stimmen allemal nachdenklich. In Summe wurden 2018 in ganz Südtirol mehr als 700 Millionen Euro für die verschiedenen Arten von Glücksspiel ausgegeben, das sind fast unfassbare 2 Millionen Euro am Tag.

All die Präventionskampagnen, Warnungen von Institutionen, Verbänden und Sanitätsbetrieben sowie persönlichen Dramen scheinen nicht viel zu bewirken.

